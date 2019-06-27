心虛？幫韓國瑜打選戰 中國網軍身分暴露後全被「換掉」

2019-06-27 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選前的網路操作收穫驚人，掀起一波可觀網路聲量，過去外界就曾質疑這一切背後有境外的網軍介入操作，沒想到美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日發表一篇「證據」，經調查後發現韓國瑜粉絲團的版主有3名「中國網軍」，藉此介入台灣選舉，有眼尖網友就發現這3人已全遭撤除。

《外交政策》雜誌近日發表調查，提到韓在去年4月9日宣布參選高雄市長，10日就有網軍在臉書成立「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」粉專，而粉專也陸續分享大量假新聞，而在調查中發現，成立粉專的管理員中，有3名自稱是中國騰訊員工，似乎就是「中國網軍」。

一名網友在PTT上PO文，發現在雜誌調查曝光「疑似是中國網軍」後，「方建祝、陳耕、Yun Chi」3名管理員隨即遭到「撤換」，而目前只剩下「康薇薇」、「唐丹卉」和「王鑫」3名管理員，而這3名管理員再度被網友發現疑似為中國網軍，其中「康薇薇」臉書只有100個好友，多數姓名為簡體字，而「唐丹卉」和「王鑫」都被發現過去以簡體字發文。

網友一看嚇壞，紛紛留言表示「FB假帳號五毛一堆，朋友點進去仔細看就露餡了」、「就一堆白癡被五毛帶風向」、「都是殭屍帳號」、「難怪貼文不到一分鐘，按讚人數可以破千」、「白癡跳板仔也常常不小心誤用簡體字露餡」、「韓粉怎麼組成的，很明白了吧！」。

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