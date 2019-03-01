網軍侵台？他查轉貼韓國瑜新聞網友IP 驚爆：7成不在台灣

2019-03-01 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜人氣高居不下，上任後一舉一動都是媒體的焦點，任何相關新聞也都在社群媒體引起熱議。對此，有鄉民進行調查，最後驚訝發現，光上月27日，就有百篇以上與韓國瑜相關的新聞被轉貼到PTT，然而，其中卻有7成以上轉貼作者的IP位置不在台灣，也讓不少網友質疑，這些「網友」根本就是「跳板五毛」帳號。

一鄉民2月27日在PTT爆卦，表示自己利用「韓市長」搜尋相關新聞，結果發現轉貼新聞者的IP來自世界各地，他也逐一列出網友帳號，表示這些IP位置擴及全球，包括韓國、印尼、日本、波蘭、希臘、澳大利亞、委內瑞拉...等；也有網友「今天在美國，昨天在希臘」、「昨天人還在德國，前天還澳大利亞」。

網友諷刺表示，看見全世界的韓粉都為了韓導而努力，只是覺得有些可惜的是，這些韓粉居然七成以上都不在台灣，更有一個yi開頭的帳號，是「人在新加坡卻還在內文表示，『我也好想去新加坡看韓導』的韓粉」，讓他忍不住諷刺表示，「是不是忘了自己也在新加坡呢」？

對此，更有網友接手調查，發文補上其他疑似「網軍」帳號的發文IP位置，並諷刺表示，「看來之後ptt ID價碼又要漲價了」。

其他網友在看完文章後，也紛紛留言諷刺「在新加坡卻忘了自己在新加坡，笑死」、「世界偉人自然會吸引世界各地的IP呀 」、「一堆跳板五毛」、「喜韓兒怎麼都是外國人」、「這叫國際觀，懂？」「世界上到處都有喜韓兒」；此外，也有網友PO圖表示，以前也有人整理過，讓網友驚呼「一堆跳板網軍」。

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