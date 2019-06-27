法國代購精品退稅恐違法 外交部提醒國人注意

2019-06-27 12:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國大量代購若退稅恐涉逃漏稅！外交部昨提醒，國人出國旅遊期間申請退稅的物品，應以自用為原則，切勿違法代購，以免觸法並遭不法集團犯罪利用洗錢。

外交部發言人李憲章昨在例會上提醒指出，法國近來陸續發生國人一次性、或先後多次購買大量精品，出境時申請退稅，遭機場海關人員攔查，並課以巨額罰款。或另有國人透過網路或其他管道，接受來自香港等地網站或集團以免費提供機票、食宿等條件，赴法國後經當地中國人牽線至百貨公司協助代購精品並退稅而遭警方逮捕偵訊。

李憲章說，退稅是給予外國遊客赴法國消費的優惠，規定以自用為原則，如果購買大量精品申請退稅，易遭相關單位認定為商業用途，反遭課以重稅。而協助他人代購也已違反退稅規定。上述屬於逃漏稅款的違法行為，一旦遭查獲，除全數沒入購買物品及面臨巨額罰款、追繳稅款等外，情節重大者，恐涉及刑罰。

李憲章提醒國人，出國旅遊期間申請退稅之物品應以自用為原則，切勿違法代購，以免觸法並遭不法集團犯罪利用洗錢。

另，國人在法國期間如果遇急難需要協助，請即撥打我駐法國代表處緊急聯絡電話＋33-680-074-994（法國境內請直撥0680-074-994）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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