總統初選電視政見會平均收視率2.75％ 國民黨認對選情正面

2019-06-27 11:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨6月25日晚在高雄市舉辦首場「國政願景電視發表會」，根據黨內人士指出，這場兩個小時發表會的家庭收視率達到2.75%，黨內高層相當滿意，解讀發揮吸睛宣傳的效果，外界高度關注黨內初選，對選情具有正面意義。

黨內人士指出，當晚8點至10點的節目流程中，家庭收視率平均數達2.75%，最高峰則出現在Q&A階段的晚間9點45分以後，收視率達到3.02%，至於個人收視率部分平均值也有1.3%，最高時達到1.4%。

黨內人士並表示，一般熱門政論節目家戶收視率能達到1%就算不錯，高雄場發表會的收視率是政論節目的2倍多，評估確實有達到效果，當晚國民黨官方臉書粉專也同步直播現場畫面，在線人數最高達到3600多人，比平常在線人數增加15倍，而在直播後12個小時內，互動數達3萬人，被分享或按讚的觸及人數達到26萬人，而且吸引很多年輕人關注，這些都是過去從來沒有過的現象，因此黨內高層感到相當滿意。

這位人士說，雖然目前有民調顯示競選連任的民進黨總統蔡英文居上風，這是因為民進黨初選已經結束，綠營支持者全部歸隊，反觀國民黨仍在進行初選過程，未來確定出線人選後，國民黨的總統被提名人支持度勢必超越蔡英文。

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