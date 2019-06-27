小英民調從18層地獄爬回人間 蔡其昌點名這「4大貴人」

2019-06-27 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在歷經民進黨內初選競爭，近日民調回升至高點，立法院副院長蔡其昌今日對此形容，蔡總統民調與去年11月相比，有如「從18層地獄的地下室回到人間1樓」，他也點名中國國家主席習近平、美國總統川普、行政院長蘇貞昌以及前閣揆賴清德是讓蔡總統蛻變、反省、進步的「4大貴人」。

針對蔡總統的民調支持度與聲勢逐漸回溫，蔡其昌今上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時指出，相較於去年11月24日地方選舉敗選，如今蔡總統的民調不斷升高，從「1124掉到地獄的地下室，現在已爬到人間」，他認為這是因為有四大貴人讓蔡總統「蛻變成另一個蔡英文」。

蔡其昌說，從年初習近平發表一國兩制談話，到近期的香港反送中，蔡總統在兩岸關係上用不挑釁、堅守主權的立場面對中國的打壓及侵略，比起國民黨主權堅定不足、顧左右而言他的曖昧立場，顯得更加長期堅定、游刃有餘。

對於第二個貴人川普，蔡其昌則說，美國因應自己國家與中國的變化，加上覺得蔡英文是可信賴的總統，肯定蔡應對中國的態度，都促成台美關係加溫，「大家都看得到。」至於第三個貴人蘇貞昌，蔡其昌則說是蔡英文去年地方選舉敗選後改變的第一步，「用蘇貞昌就是證明蔡英文聽得懂大家的需求」，因為連過去私下互動少的人都用了，說明不會只在鏡子裡找人。

至於賴清德方面，挑戰或反對的人，「反過來也是菩薩」。蔡其昌說，從事後來看確實發揮「鯰魚效應」，讓蔡英文面對壓力可以更有自信，「蛻變成另一個蔡英文」

針對主持人提問，蔡賴何時見面、賴清德輔選效益有多少？蔡其昌肯定賴的輔選能量還是很大，蔡總統、總統府秘書長陳菊也有在約賴清德，未來不管是讓賴擔任副總統，還是讓賴列入不分區，端看賴的態度而定，不過目前賴還在休息狀態，「時間還沒到」，會先讓賴再休息、沉澱一下。

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