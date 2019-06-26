郭台銘有信用又霸氣？他製圖嗆：芭樂支票不比韓國瑜少！

2019-06-26 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（25）日舉辦首場總統初選國政願景電視發表會，候選人之一的郭台銘頻喊自己是中華民國最強外掛，而韓國瑜扯「浴缸」、「塞子」也遭到網友群起砲轟「講三小」，有臉書粉專就製圖表示有人說郭台銘「有信用又霸氣」？讓他怒嗆「郭台銘開的芭樂支票不比韓國瑜少」！

臉書粉專「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」PO出郭台銘「芭樂支票」的紀錄，包含講了3次的「鴻海股價沒200絕不退休」、投資高雄800億台幣、群創全體員工權益，以及越南、巴西、美國賓州、威州、印尼、印度、等投資案通通落空，讓粉專大嗆「什麼時候有他守信用的幻覺？」。

粉專也表示，一個80%身家在中國的人要競選台灣總統，被中國掐住脖子很可怕，即使他是個信用滿分的資本家也十分危險，更何況翻開郭台銘的信用紀錄，根本是一個「反覆無常的資方」，也呼籲大家「投票前請多三思」。

許多網友看了相當認同，紛紛留言表示「一個更有錢、更有名的騙子而已」、「他是CNN認證信用不佳的企業家」、「他的爛步數很簡單看破呀」、「因為自己很有錢，就覺得全世界都要聽他的」、「郭董也是跳票大王，連川普他都敢呼攏了」、「笑死，龜笑鱉沒尾，半斤八兩」。

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