潘恒旭「高雄小三通」風波 中國官媒「統戰」報導影片曝光

2019-06-26 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕〕高市觀光局長潘恒旭昨出席海運公司主辦的小三通首航典禮衍生風波持續持燒，潘也為此道歉。臉書粉專「洪耀南 南南自語」稍早分享一段中國《海峽衛視》的播報影片，並貼文指「潘恒旭說大雨沒有看清楚小三通」、「看看中國的新聞怎麼報這場假的『小三通『的新聞？」

根據這段1分59秒的新聞片段顯示，開頭女主播先說，到溫州洞頭的小三通航線「開通」，讓台灣的貨物、農產品能更快速流通到華東、華北一帶；接著畫面切到有「高雄旗津⇄溫州洞頭小三通首航」布條當背景的現場畫面，並搭配女記者口述，稱透過能讓往來兩岸的物流更加通暢，「25日呢又開拓了高雄旗津到溫州洞頭的小三通航線」，並稱首航當日雖遇大雨，但仍「澆不息大家對貨出人進的熱切盼望」。

隨後畫面僅存現場空景，另加入旁白，稱新開通的小三通物流航線，「將由設籍於高雄的航運公司承攬業務，由高雄旗津出發，經由澎湖、馬祖，開往溫州洞頭，未來每個月將固定開出4至8個航次的航班往返兩岸」；畫面下方橫幅則掛著「小三通物流新航線開通 溫州洞頭往返高雄旗津25日首航」。

新聞中也報導「航運公司副總曹坤隆」說法，曹稱「我們現在有兩艘散裝貨櫃輪，大概所有乘載量的話，一次大概是30尺貨櫃，總載重在800噸左右，在兩岸經貿交流之下，促進兩岸之間的和平統一發展」，之後旁白再度出聲，「據了解，相關單位醞釀了兩年時間才完成此次新航線的開通，未來希望能夠比照廈門、金門航線，以便捷、暢通的通關模式，將貨品運輸於兩地」。

文中也引述「航運公司董事長李文忠」發言，李稱主要是針對台灣這邊的農漁特產品與食品、加工各方面的這些原物料，作為主要運輸，時間上比廈門（小三通）多一倍，可是若要往華東、華北，這條航線較便利，「內陸的運輸會比較短」，最後旁白以「業者表示，未來兩個月還會陸續增加兩艘遠洋漁業冷凍貨櫃船，讓台灣的漁產品能更順暢地銷往大陸」作結。

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