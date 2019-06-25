高雄、浙江私下小三通 她質疑主辦背後就是「中國統戰部」

2019-06-25 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今天出席上和海運公司主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，成為熱議焦點，不少政治人物質疑其正當性，而陸委會也出面砲轟根本是場「騙局」，新北市在地深蹲協會理事長曾柏瑜就質疑，除了上和海運公司，還有另一個主辦「中國夢促進會」，而該會會長同時也是疑似中國統戰部分支的「光彩促進會」的會長。

曾柏瑜發現，主辦單位之一的「中國夢促進會」會長駱宏賓，也有另一個身分，就是「台灣光彩促進會」的會長，而駱宏賓也在中共扶植的工商會「中華全國工商業聯合會」擔任要職「中央執委」。

即使台灣光彩促進會是台灣團體，但和由中國統戰部、中華全國工商業聯合會通廣成立的中國光彩事業促進會相當類似，曾柏瑜指出，「中國光彩事業促進會」負責在台灣倡議和平協議、促進統一工作，高雄市政府這次舉動相當引人遐想。

曾柏瑜也憤怒表示，「請問潘局長，瞞著市府辦理具有統戰意味的業務，韓市長知情嗎？」

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