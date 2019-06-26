沈發惠不選立委 黃國昌辦公室：尊重但不要再用「禮讓」吃豆腐

2019-06-26 12:05

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨中常委沈發惠昨晚無預警宣布將加入蔡英文總統競選團隊，不爭取2020年新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的立委提名，外界解讀是要繼續禮讓時代力量立委黃國昌，對此，黃國昌辦公室今天表示，一直以來黃國昌的回覆都是尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

2016新北市第12選區立委選舉，黃國昌在沈發惠「禮讓」情況下，代表本土力量與國民黨現任立委李慶華對決，黃國昌獲得80508票，李慶華則是68318票，黃國昌順利勝出。

沈發惠去年放棄市議員連任，由子弟兵張錦豪接棒，表明將挑戰2020區域立委，但昨晚沈發惠突然在臉書上宣布，將加入蔡英文總統競選團隊，不爭取本區立委的提名，造成不小震撼。

目前有意投入立委選舉的候選人，國民黨初選已由李永萍脫穎而出，還有發起黃國昌罷免案一戰成名的「安定力量聯盟」主席孫繼正，而黃國昌是否會爭取連任，尚未明朗化，沈發惠的退出勢必為選情再投入變數。

黃國昌辦公室今天表示，去年，沈發惠說要選立委不選議員，委員對記者提問的回覆是尊重。今年，民進黨說要徵召沈發惠，委員對記者提問的回覆還是尊重。今天答案沒改變，還是尊重。尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

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