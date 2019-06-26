台美合作簡化行李安檢 彰顯堅實夥伴關係

2019-06-26 08:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐美代表處與美國在台協會（AIT）於美東時間6月25日下午簽署意向書，使轉機託運行李邁入「一站式保安」。駐美代表處表示，此可使行李安檢簡化，提升美國來台轉機行李的安檢效率，同時彰顯「台灣關係法」立法40週年的台美堅實夥伴關係。

我駐美國台北經濟文化代表處副代表黃敏境與AIT商務組組長盧治凱（Rick Ruzicka）於美東時間6月25日下午在AIT華府總部交換簽署「在桃園國際機場轉機託運行李在美國在台協會代表之領域檢查意向書」。

駐美代表處說明，為免除美國來台轉機前往第三國的航班行李在桃園國際機場再次安全檢查的程序，駐處與AIT在交通部政次黃玉霖及美國國土安全部運輸安全局派駐國務院執行顧問Eric Sarandrea、國務院台灣協調處代理處長戴德年（Daniel K. Delk）等人的見證下簽署該意向書。

駐美代表處指出，台美此次簽署的意向書，可達到簡化行李安檢（Baggage Screening Facilitation, BSF）的目標，預計將大幅提升我國桃園國際機場的轉機效率與便利性，且自美國機場來台轉機旅客的託運行李也得以免除再次安檢，減少重覆且多餘的安檢程序，享有更便捷的轉機服務。

駐美代表處並表示，此意向書的簽署再次展現台美兩國基於共同價值的另一合作範例，同時彰顯台灣關係法立法40週年之台美堅實夥伴關係。

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