4模範生輪番上陣酸韓國瑜！從醒一醒～做好做滿...

2019-06-25 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日出席與模範生、市長獎畢業生合影活動，未料卻接連在本月19、21、24日與今天輪番被國高中生以言語、自備道具嗆聲酸爆。

上週三（19日）一名中山國中吳姓學生在台上當面嗆韓，「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」事後接受媒體訪問時，他表示對韓講的話沒醞釀很久，只是認為韓應兌現選舉承諾，並稱部分政見也不是那麼有道理。

上週五（21日）一名鳳山商工黃姓學生身穿「溜之大吉」短袖上台諷韓，並稱想了很多天後決定鼓起勇氣自費做了衣服，理由是因看了館長與韓合拍片，覺得韓違背承諾就要去選總統，讓他想要藉此表達己見。

昨天（24日）一名高雄中學學生手持《為什麼愛說謊》一書上台以表心意，不過合影後便將書本放入背包不願受訪。

今天（25日）一名仁武高中女學生帶著獎狀上台，並在韓面前從其兩旁拉出寫有「做好做滿」的紙條，韓發現後講了幾句話，女學生就將紙條收起來。事後女學生受訪時回應，韓告訴她這有點敏感，要她先收起來。女學生也說，希望韓可以做好職務，再進入下一個規劃的工作。

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