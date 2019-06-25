批政見會題目不接地氣 楊志良：國民黨可以不要選了

2019-06-25 12:11

〔記者林惠琴／台北報導〕前衛生署長楊志良今日舉行新書《中華民國如何不亡》發表會，針對國民黨國政願景政見電視發表會的題目，他認為「國民黨可以不要選了，因為完全沒有接地氣」，並提到台北市長柯文哲談兩岸一家親、國民黨談九二共識，文化、血緣可以一家親、共識，但政治可以一家親嗎？怎麼共識阿？

楊志良表示，看到政見會的幾個題目，覺得「國民黨可以不要選了，因為完全沒有接地氣」，認為台灣有多少人吃不飽？多少小孩、老人受虐？等問題更重要。

楊志良也指出，今天政見會主題談兩岸，直言「這些人所講的都是為了選票」，強調兩岸問題太簡單，中國可以是「文化的中國」、「血緣的中國」、「政治的中國」，柯P講兩岸一家親，「文化的、血緣的，可以一家親，政治的可以一家親嗎？」應該問柯P一下，答案當然不要；國民黨的九二共識也是一樣，「文化的共識、血緣的共識可以，政治怎麼共識阿？」

不過，楊志良指出，綠營在講去中國化，則造成台灣內部對立與分裂，吃月餅、划龍舟，哪一個不是中國的文化？「我發現只有一個是台灣文化，就是中秋節烤肉」。

針對媒體詢問認為國民黨最適合當下屆總統的人選是誰？楊志良則提到「我覺得都適合，不要吵、不要鬧，乾脆抽籤算了，因為大家鬥來鬥去的結果，就是蔡英文當總統」。

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