韓遺址公園造勢 中市議員怒批：文資保存最差勁的作為

2019-06-24 12:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市惠來遺址小來公園前（22）日成為高雄市長韓國瑜造勢活動之一，活動後還留下大量垃圾。台中市議員陳淑華今日在市議會提出臨時動議，要求市府應訂定遺址管理辦法，並限定辦理文化教育活動。

韓國瑜台中造勢活動地點在西屯區河南路、市政北二路口，小來公園就在隔壁，主辦單位以「庶民公益園遊會」名義，向市府借用場地，並架設電視牆。造勢活動結束後，小來公園留下滿地垃圾，甚至還有兩坨屎。

陳淑華表示，小來公園是遺址公園，不是一般公園，前晚民眾大量湧入，讓惠來遺址曝露在遭受破壞的風險，現場甚至搭設電視牆，對文化資產的保存做了最差勁的作為，讓關心文化的人士嚇一大跳、罵聲連連。

陳淑華說，文化局對外表示小來公園是開放空間，不知道會成為造勢場地，但全世界都知道韓國瑜造勢活動就在隔壁，文化局根本是睜眼說瞎話，輕忽遺址保存的重要性，且文化局出借小來公園，竟連費用、保證金都沒有收取。

陳淑華也說，遺址若遭損壞恐無法恢復，為保護遺址，避免假借名義租借遺址園區舉辦其他活動使用，請市府制定遺址園區管理辦法，遺址應劃設保護區，且應嚴謹審核租借計畫，並限定辦理文化教育活動。

文化局長張大春表示，市府為推廣遺址教育，近年來均有出借小來公園舉辦活動，未來將特別要求同仁嚴加審核，市府也將研擬「小來公園借用管理辦法」，訂定收費及損壞賠償等相關規定，以維護遺址及公園景觀，加強保護台中市重要遺址文化。

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