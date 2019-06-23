噁！韓國瑜台中造勢後 遺址公園清垃扱、驚見…

2019-06-23 12:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕真傻眼！韓國瑜昨天於台中市七期的水利地造勢，並借用周圍的小來公園（惠來遺址），不料，今天上午台中市惠來遺址保護協會理事長陳家彥，不但見到小來公園內遍佈已打包的垃圾，還驚見兩陀糞便，其中一陀比較小，位於草皮邊緣，另一陀就很「壯觀」，還有沾糞的衛生紙，距離遺址展示區僅10公尺，陳家彥說，從未見到這種事，他想不透會場有流動廁所，為何會在遺址區內排糞，真是匪夷所思。

台中市文化資產處處長李智富，也於上午到小來公園（俗稱惠來遺址公園）勘查，他說，公園內的垃圾，會請包商整理好，與會場的垃圾集中處理，他忙著打電話聯繫借用場地的台中市議員陳政顯的助理，他說，陳政顯的助理承諾說，會把垃圾運走，但至今天上午11時許，卻仍不見垃圾清運，至於遺址內的屎，他幽默說，「那是天然堆肥」。

惠來遺址協會理事長陳家彥說，昨天深夜至今天上午，韓國瑜陣營有派人清理小來公園內的垃圾，因此，他上午到場時，見垃圾已經打包，但尚未集中，一袋袋散佈公園內，由台中市政府委託的包商，把一袋袋垃圾集中到入口處，另有零星少數垃圾，分佈公園周圍處，包商從上午開始撿拾，至中午已大致清理完畢，不過，最令他傻眼的是，「怎麼會有屎？」，他說，他不知為何會留下屎，現場流動廁所不少，為何在遺址內拉屎，令他百思不得其解。

環保局人員也忙著打掃周圍道路，還對造勢會場內的垃圾拍照，現場主管說，他們不方便發言，不過，他們從上午打掃到中午，以把造勢會場周圍道路清理乾淨，至於會場內的垃圾，得由主辦單位自行清運，環保局拍照的主因，是擔心會場內的垃圾，會被移到周圍道路。

諷刺的是，韓國瑜陣營今天清晨於「韓國瑜高雄市長」臉書中，讚揚韓粉素質高，自吹自擂現場不留垃圾，「這是我們的態度！辛苦了大家」，還貼出數張現場乾乾淨淨的照片，讚揚韓粉素質極高，此貼文也吸引韓粉「迴響」，稱讚韓粉、韓家軍素質高，「每一場都自動自發收拾，整理場地，這就是韓粉的素質~讚」、「水準高敬佩。讚啦」，還有韓粉說，希望能多準備大垃圾袋，擔心被人拍攝滿地垃圾的照片「陷害」韓粉。

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