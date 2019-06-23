獨家》扯！韓國瑜造勢活動竟用公益園遊會名義借遺址公園

2019-06-23 19:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕扯！被列入台中市定遺址的惠來遺址公園「小來公園」，昨日成韓國瑜台中造勢活動場地之一，除留下不少垃圾外，遺址公園外借辦政治活動更引發抨擊。台中市文資處指出，約2週前承辦單位以「庶民公益園遊會」名義申請，當時不疑有他出借，昨日看到變成造勢活動範圍也傻眼，強調，未來再出借場地會更細問舉辦性質把關。

韓國瑜台中造勢大會落幕後，今早被不少民眾發現活動主場及一旁的小來公園均留有不少垃圾，抨擊觀感不佳，此外，因小來公園是台中市定遺址公園，今日有不少人前往參觀，除早上看到現場有垃圾大感破壞遺址公園予人的觀感外，更有人驚奇直問「可以把遺址公園出借舉辦政治活動嗎」。

文資處稱事先不知情 見人潮湧入傻眼

台中市文資處指出，約2週前接獲台中市議員陳政顯服務處商借小來公園，申借名義是舉辦「庶民公益園遊會」，當時不疑有他，同意出借，但因是遺址公園，有特別提醒不能破壞遺址，不能有下挖動作，也須維護清潔。

結果昨日韓國瑜台中造勢大會登場，文資處人員才驚覺可能與之有關，趕到現場看到人潮湧入，當場傻眼。

今早更有人怒批小來公園垃圾一堆，質疑到底台中市的文化資產保護怎麼做的；文資處處長李智富今日也趕到現場察看遺址公園是否有被破壞情況，他說，幸好除上午有垃圾未清完，已在近中午時分清乾淨外，遺址部份均保存良好，未見有遭破壞的情況。

李智富說，因是公園性質，民眾均能使用，出借場地未收租金及保證金，因之前也曾外借做活動，這次收到申請用途「庶民公益園遊會」時，確實未作太多聯想；經這次經驗，未來在外借場地前，會要求申借方出具詳細申辦內容，只要涉及政治及宗教性質的活動，均不會再出借。

承辦相關活動的陳政顯則喊冤，當初考量人潮可能超過，多借場地讓民眾有地方休息，但活動申辦名義不是他訂的，是高雄主辦單位所訂，他僅是協助代辦場地租借事務。

造勢場大動作封路 議員：市府睜眼說瞎話

台中市議員陳淑華則痛批盧市府「睜眼說瞎話」，韓國瑜造勢大會市府大動作封路，韓國瑜來台中造勢的消息早傳數個星期以上，小來遺址公園就緊鄰造勢現場旁，怎可能不知道，這場造勢活動造成市民交通等不便，連台中市「史上最資深的市民」小來也受波及，再加上昨天造勢大會一度在台中國家歌劇院前放大量流動廁所，在在證明韓國瑜跟台中市府根本不重視文化，「難怪被叫做草包！」。

台中市議員黃守達也痛斥市定遺址具有文資身分，市府竟能出借做政治性活動，太令人匪夷所思，公益活動變造勢晚會明顯名實不符，況且退一萬步想，小來公園畢竟是遺址公園，無論出借做任何活動本來就均要審慎評估，否則文資若遭破壞誰能負責；兩人均要求未來遺址公園應從嚴審核外借，更將要求文資處好好說明。

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