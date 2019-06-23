「拒絕紅色媒體」 館長陳之漢：網紅也有祖國

2019-06-23 17:29

〔記者劉力仁／台北報導〕「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」發起人之一「館長」陳之漢出場引起現場重大歡呼，館長說，他是一個生意人，宣布籌辦這個活動之後，經營的健身房許多訂單被退掉，但錢可再賺，尊嚴不能沒有，他站出來，要讓大家看到，商人也有祖國、網紅也有祖國。

陳之漢說，他決定要發起這個活動之後，每天晚上都睡不好，思考要講些什麼，他今天很感動，大雨中沒有人離開現場，這是一個非常偉大的事情。

他看到人數超過國民黨韓國瑜在凱道的活動，沒有動員遊覽車、沒有發便當，大家冒著大雨，自發性參加，讓他感動不已。

陳之漢強調，他出身單親家庭，一介平民，經營生意，沒有政治目的、也不會從政，但他會持續監督政治。他站出來是要讓大家知道，錢可再賺，但尊嚴不能沒有，商人也有祖國、網紅也有祖國。他不會說出為國家「粉身碎骨」那種幹話，但如果中共有一天武力侵台，他一定會保衛國家到死。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法