「拒絕紅色媒體」 館長陳之漢：網紅也有祖國

〔記者劉力仁／台北報導〕「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」發起人之一「館長」陳之漢出場引起現場重大歡呼，館長說，他是一個生意人，宣布籌辦這個活動之後，經營的健身房許多訂單被退掉，但錢可再賺，尊嚴不能沒有，他站出來，要讓大家看到，商人也有祖國、網紅也有祖國。
陳之漢說，他決定要發起這個活動之後，每天晚上都睡不好，思考要講些什麼，他今天很感動，大雨中沒有人離開現場，這是一個非常偉大的事情。
他看到人數超過國民黨韓國瑜在凱道的活動，沒有動員遊覽車、沒有發便當，大家冒著大雨，自發性參加，讓他感動不已。
陳之漢強調，他出身單親家庭，一介平民，經營生意，沒有政治目的、也不會從政，但他會持續監督政治。他站出來是要讓大家知道，錢可再賺，但尊嚴不能沒有，商人也有祖國、網紅也有祖國。他不會說出為國家「粉身碎骨」那種幹話，但如果中共有一天武力侵台，他一定會保衛國家到死。
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「拒絕紅色媒體」群眾冒雨擠滿凱道，手持標語，矢言守護台灣民主。（記者劉信德攝）
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網紅「館長」陳之漢（前排左）和立委黃國昌（前排右）23日號召民眾齊聚凱道舉辦「拒絕紅色媒體」活動，民眾風雨無阻熱情參與。（圖截自「館長」陳之漢臉書「飆悍」直播）