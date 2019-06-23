他曝爸北上反紅媒 秀超狂道具「滾回邪惡中國」網讚爆！

2019-06-23 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢與時力立委黃國昌號召民眾參與今天下午2時在凱道舉行的「拒絕紅色媒體，守護台灣民主」遊行活動，儘管天氣不佳，仍澆不息台灣人守護民主的熱情，稍早傳出已有上萬人湧入，甚至滿到景福門，其中可見不少民眾自備道具，批踢踢上也有鄉民好奇問卦「大家有帶什麼道具嗎」，引發熱烈迴響。

該名鄉民在板上自述父親風塵僕僕從南部趕上來，「就是要秀一下他做的道具啦」，並擔心外頭雨勢，但「希望他的道具等下不會全部濕掉」，還問道「有沒有遊行道具該帶啥的八卦？」

該名鄉民分享的道具圖片顯示，除了有塊黃色大板子寫著「醜陋紅色媒體、滾向邪惡中國」，其中「中國」兩字以多個紅點點綴，還有一個眼珠突出的超大骷髏頭，滿口鮮血流遍泛黃牙齒、嘴唇與下巴，耳後位置以下黏著一條條黑色頭髮，看上去栩栩如生。

底下網友見狀直呼「有才老爸」、「有這老爸已羨慕」、「你老爸缺乾兒子嗎」、「這個比萬聖節恐怖」、「猛啊」、「好專業」、「建議骷髏頭上可以貼一張退支符」、「下次改成防水的戴在頭上就好」、「寫個呢嗎維尼」；有人在現場的鄉民惋惜地說「怎麼沒看到你」，不過也有幸運網友捕捉到其身影，「欸看到你了」、「剛剛你老爸站在我旁邊」並拍照留念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法