圖輯》不畏風雨！「反紅媒遊行」人潮擠爆凱道 滿到景福門

2019-06-23 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢今（23日）號召民眾，一起齊聚凱達格蘭大道舉辦「反紅媒遊行」，儘管天候不佳，但熱情民眾已經陸續集結，在下午2點活動開始前，人潮已經溢滿到景福門。

「反紅媒遊行」下午2點開始，不過現在人潮已經溢滿到景福門，立委黃國昌以及「館長」陳之漢都已到場，現場正在彩排中，活動即將正式開始，民進黨也將派代表出席，一同支持反親中媒體的主張，館長臉書也同步直播遊行活動。

下午2點活動正式開始，一男一女主持人上台帶動現場氣氛，首先請到樂團進行演唱，除了凱道塞爆以外，館長臉書直播也湧入超過5萬名觀眾同步支持活動。

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