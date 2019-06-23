623上凱道 林于凱：台灣言論自由恐遭赤色媒體巨獸壟斷

2019-06-23 13:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕623上凱道今天下午即將登場，時代力量高市議員林于凱北上前夕，透過臉出指出，2012 年 901 反媒體壟斷運動時，他還是玉山國家公園公務員，身為公務員要聲援社運頗有壓力，但面臨台灣言論自由可能遭到赤色媒體巨獸壟斷的時刻，他不得不發出聲音。

林于凱指出，現在從政治人物角度來看這件事，感到更為巨大，他敢說，台灣99%透過選舉產生的民意代表，都會冀望有媒體曝光，而媒體願意讓誰曝光？用什麼方式曝光？非常可能會決定選舉成敗，特別是層級越高的選舉，媒體影響越不容忽視。

他表示，以去年高雄市長選舉來說，韓國瑜是誰捧出來的？大家都很清楚，而韓天台背後的資金來源，也非常清楚有中國意志在其中，但是，當這些有意圖的媒體操作，被包裝成中立理性，在資訊爆炸的情況下，一般民眾根本無從分辨，到底，後面的意圖是什麼？

所以，過去我們說，你不管政治，政治會來管你，現在是你不搞清楚媒體，媒體會來搞你，不管是什麼政黨，讓有政治意圖的媒體被清楚揭露，都是必須要做的事，不管是哪個黨提了什麼版本？誰先提誰後提？重點就是，必須要一起出來抵抗：用錢綁架的觀點。

林于凱認為，媒體本來應該是公器的第四權，現在變成有錢人的第四權，然後還假裝自己是替庶民發聲，庶民還信了，以上，你同意嗎？

他說，最近有朋友問說，623上凱道會不會有被代言的問題，他只回答，站上去，只是表達你對這個議題的立場，回到公民的身分，只要選擇價值相符與否，就是這麼簡單。穿你想穿的，帶著你的標語，呼喊你的訴求，6/23，上凱道！

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