得標金額5年增4倍 黃國昌：勿花納稅人錢資助紅色媒體

2019-06-23 14:44

〔記者謝君臨／台北報導〕網路紅人「館長」陳之漢、時代力量立委黃國昌今舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」大遊行；黃也揭露「中國時報」近年來的政府標案，其中2014年時僅逾4千2百萬元，到了2018年已超過1億7千萬元，成長逾4倍；黃呼籲，各級政府應有自覺，不要再花納稅人的錢資助紅色媒體。

針對今日遊行，總統蔡英文表示，很感謝館長和所有發起這項活動的人，活動代表台灣社會對中國滲透到台灣媒體的憂慮，她也相信，活動能提高台灣社會對這件事情的警覺；政府近年來也持續強化國安作業，保護國家安全；針對假訊息，正透過立法行政雙管齊下、強化執法，「一起把錯假訊息從台灣社會移除」。

針對蔡總統的發言及「中國時報」近年來的得標情況，黃國昌今提出3大訴求，呼籲NCC硬起來執法；立法院趕快完成相關立法；各級政府請有自覺，即使還沒完成修法，現在就可以開始做，不要再花納稅人的錢資助紅色媒體。

根據黃國昌所提供的「中國時報2014年至2018年標案情況」顯示，2014年間，中時得標的中央標案有5件，金額128萬6720元；國營標案1件，金額241萬6000元；地方政府標案有61件，金額3881萬917元；該年度「中國時報」得標的政府標案共67件，金額為4251萬3637元。

到了2018年間，中時得標的中央標案有6件，金額7368萬7791元；國營標案5件，金額249萬8669元；地方政府標案有62件，金額為9641萬2857元；該年度「中國時報」得標的政府標案共73件，金額高達1億7259萬9644元。

根據資料顯示，「中國時報」於2014年至2018年間所得標的政府標案，除國營事業以外，不論是中央政府或地方政府，都呈現大幅成長趨勢，其中中央政府部分，成長約57倍，地方政府也成長近2.5倍，金額部分則以地方政府為大宗。

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