曾被「壓肩拍肚」里長 臉書大讚蘇揆政策有感

2019-06-23 09:58

蘇貞昌留言：我們一起來扛起這個國家！

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區龍山里長陳志強，在去年地方選舉期間向當時競選新北市長的行政院長蘇貞昌陳情反深澳電廠，聲稱遭到蘇「壓肩拍肚」對待，陳志強昨晚在臉書上稱讚蘇揆上任以來的政策「的確有感」、「我就是就事論事」；蘇貞昌也留言說：「我記得你的肩膀很強壯，我們一起來扛起這個國家！」兩人上演大和解。

陳志強昨晚在臉書分享蘇揆日前宣布的擴大公共托育照顧政策，陳志強說：「各項政策面臨難度不同，實施的時間點就不同，當政策擬定一出，碰巧這個時間點，就有人說，要選舉了？從蘇貞昌上任至今，都是因為選舉嗎？至少，這七、八個月來，行政院團隊發布的政策，的確有感。」

陳志強表示，他不會因為反深澳拍肩事件，蒙蔽了自己，還要紅色媒體別再拿來做文章，因為看到紅媒拿蘇揆與高雄市長韓國瑜對比，讓他看不下去，「若要類比蘇與韓的粗魯，也請比蘇與韓的政績。」

陳志強發文後，蘇貞昌也在下方留言說：「加油！謝謝你的支持。我記得你的肩膀很強壯，我們一起來扛起這個國家！」陳志強也回應：「我把里長基本做好、國家大事就看您老人家了！歡迎蘇院長常來瑞芳水金九、東北角。院長！一起加油！」

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