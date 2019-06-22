扮演批韓急先鋒？蘇貞昌：「我只是在做自己本份的事！」

2019-06-22 11:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕高雄登革熱疫情，意外引發行政院與高雄市政府的口水戰，高雄市長韓國瑜對行政院長蘇貞昌說「登革熱補助中央不會當凱子」，認為蘇貞昌語帶嘲諷，蘇貞昌今天說，今年登革熱疫情都發生在高雄，他非常憂心，所以對高雄申請補助都在最短時間都全額照准，但是政府預算都是人民的血汗錢，不會亂花，所以雖然全額照准，但是核實補助，「如果拿百姓血汗錢去發禮券就不妥。」

據高雄市府送行政院爭取經費公文資料顯示，其中有項目「決戰境外－邊境檢疫專案」預計要拿來買5百元禮券，總額約113萬元，遭致外界批評。

蘇貞昌意有所指表示，他呼籲地方的首長要守住地方，尤其當地方發生疫情時，首長最重要是能苦民所苦，「不是為了自己的事，到處亂跑」。

有媒體問到，對於藍營人士批評蘇貞昌近來一直在批韓，是在扮演2020競選總幹事，行政院已變成「作戰前鋒營」，蘇貞昌說，疫情全國都在關心，尤其他是行政院長，中央各部會監督地方政府，大家一起把事情做好，疫情都發生在高雄，高雄如果做不好，甚至會影響到全國，他本於行政院長權責，一方面補助高雄，一方面監督韓國瑜市長，不要讓疫情延伸到全國其他地方，「我只是努力在做自己本份的事」，也是全國民眾期待政府要做的事，和選舉不相干。

有媒體問蘇貞昌，對於行政院拍影片諷刺韓國瑜，反而使韓國瑜民調回升，蘇貞昌不悅回應，「我不了解他的民調怎樣，也不會關心他的部分」。

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