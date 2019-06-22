韓國瑜為何遭學生接力嗆聲？ 吳蕚洋揭原因

2019-06-22 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日連遭學生嗆聲、諷刺，引發話題。對此，去年參加台北市長選舉爆紅的吳蕚洋表示，韓國瑜因為「貪念」，不但連國中生都瞧不起他，還可能成為今年最大笑話。

韓國瑜日前遭一名國三模範生當面嗆聲「選總統太可笑」，昨日又有一名學生故意穿著印著「溜之大吉」的T恤與韓國瑜合照，酸韓「呷碗內、看碗外」；事後還在社群發文諷刺地說，「高雄人注視韓國瑜，韓國瑜卻注視總統府」。

根據《三立新聞》報導，吳蕚洋表示，常懷疑韓國瑜是起了貪念，還是受了誰的威脅，才會做出選總統的錯誤決定？為了這個貪念，曾經說過的「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」、「庶民政治」都成了笑話，理性的人紛紛離他而去，連國中生都瞧不起，還可能成為今年最大的笑話。

對於有人認為，韓國瑜投入總統初選雖然違背諾言，但因為是為了全國人利益與民族大義，不必太拘泥。吳蕚洋質疑，「真的是這樣」？吳蕚洋反問，選總統有什麼犧牲，就一句為了人民「粉身碎骨」也叫做犧牲嗎？

吳蕚洋認為，違背人民給予的信任、背叛當面給予館長與觀眾的承諾，就算贏了全世界，卻喪失自己的魂、賠上自己，到底有什麼好處？為了短暫的利益，放棄可以流芳百世的美德，真的是欠缺智慧。

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