韓國瑜抱怨像丐幫 蘇貞昌：錢要花在刀口上、中央不會當凱子

2019-06-21 12:29

〔記者俞肇福／新北報導〕防治登革熱疫情，中央地方互槓餘波蕩漾！高雄市長韓國瑜，說他到行政院討經費很像丐幫，行政院長蘇貞昌說，「當家方知柴米貴」，但是中央對地方補助都是一個態度，就是「大力補助地方」；行政院對於高雄市兩個工作天完成全額補助，但中央會核實補助，也會點出不適當地方，希望高雄市「錢要花在刀口上」，因為這都是人民納稅錢，中央也不會當凱子。

蘇貞昌今天早上到新北市萬里區私立大鵬幼兒園，公布行政院公共托育政策記者會，接受媒體採訪時作了上述表示。

蘇貞昌說，當家方知柴米貴。韓國瑜現在做市長，他就知道實在很多事情不簡單，不過中央對於災害防治，全國都是一個態度，一定大力補助地方，大力協助地方。所以對於高雄市的補助，我們兩個工作天就全額答應，但我們會核實補助。

蘇貞昌說：「昨天我們也特別請陳其邁副院長到高雄，對於高雄市的登革熱，我們希望能做到有效防治。韓市長向有公衛背景的陳其邁副院長提出很多問題請教，副院長也都各方面大力地給他知識指導，各方面我們還是希望韓市長能夠專心用在地方，讓登革熱不但在高雄能夠遏止，而且不要擴散到全國。」

蘇貞昌說，如果還需要國防部幫忙，國防部也已經早有準備，還沒有接到高雄市的請求，但如果有需要，我們都會全力幫忙。對於高雄市我們給它的經費，中間如果有不適當的地方，我們也都會點出來，也希望錢花在刀口上，因為這些都是人民的納稅錢，中央也不會當凱子。

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