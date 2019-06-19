前高市文化局長尹立：韓用登革熱操作政治議題

2019-06-19 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市爆發登革熱疫情，未料登革熱經費補助竟讓高市府槓中央，讓市長韓國瑜極力塑造中央卡韓的印象。對此，前高市文化局長尹立在臉書發文，揭露韓國瑜如何利用登革熱操作政治議題與轉移焦點。

尹立表示，韓國瑜在登革熱防疫視察只待19分鐘（還不用講之前跑錯里）、趕赴雲林「被動」參加總統造勢、到台北上節目哭說中央不關心高雄、半夜寫臉書痛罵中央、不跟立委先約好，也不準備資料，就去找高雄立委，大家在忙沒接到他的就被特定電視台痛罵。然後其他國民黨委員幫他慶生，最後則是繼續罵中央卡韓。

尹立指出4點事實情況:1.高雄市本身有編列衛生局3490萬與環保局4807萬的防治預算；2.二備金先動用4738萬，還不包含雨水下水道與區域排水等清疏工程的6500萬，這就一億多；3.疾管局早就先補助861萬，光是1+2+3高雄就有2億多的資源在手上，還不好好坐鎮指揮；4.6/14（韓國瑜）發文跟中央要5300萬。

尹立也說，上述還不包含工務、水利、環保、民政、衛生、社會等單位本來就有固定整理環境或支援登革熱防治與宣導的預算，像是之前文化局不算工務單位，但也要編預算維護三個文化中心、博二、紅毛港文化園區、還有很多的文化藝術場館。

尹立認為，市長坐鎮指揮是代表市府資源統合，至少市長主要會議要到，做重點指示，表達防疫的態度與決心，並指派一位副市長綜理各局處，因為疫情，尤其是本土型的登革熱，比前幾年嚴重許多，更應該積極面對處理。尹立強調，尤其現在又出現日本腦炎死亡病例，呼籲韓國瑜不要一直做情緒動員與政治操作，應該好好為高雄做點事情吧。

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