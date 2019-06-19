南下拚防疫！ 陳其邁PO防疫會議重點 網讚：謝謝心繫高雄

2019-06-19 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱疫情拉警報，引發市長韓國瑜與中央隔空交火，行政院副院長陳其邁今天（19日）到高雄召開防疫會議，並宣布防治登革熱的5318萬元預算已核定。陳其邁也在臉書PO出防疫會議的重點，強調「登革熱不分藍綠，中央全力支援高雄防疫」。許多高雄網友大讚，「謝謝您心繫高雄，真的莫忘初衷」、「我74萬我驕傲」。

陳其邁表示，今天他代表行政院長蘇貞昌，在高雄召開「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議」，並前往登革熱群聚病例的金獅湖市場周邊視察。經費和執行力，是防疫的兩大關鍵，蘇貞昌院長非常關心高雄的疫情，今早已經批示全數同意高雄市政府申請的5318萬。

陳其邁說，他也以公衛醫師的角度，拜託高雄市政府相關局處的同仁，務必要發揮跨局處聯繫效能，栓緊螺絲，上緊發條，才能阻斷疫情蔓延。「我在行政院，一定會和衛生福利部、國防部發言人、疾病管制署-1922防疫達人、行政院環境保護署等部會，全力協助高雄市政府」。

陳其邁強調，蚊子叮市民，不會分藍綠，更不會分中央與地方，目前已經有21例登革熱病例，日本腦炎也開始有病例傳出。「高雄是我的故鄉，一定盡己所能，讓高雄市民、台灣人民免於病媒蚊的威脅與恐懼」。

文章曝光後讓許多高雄人超級感動，紛紛留言「謝謝您心繫高雄，真的莫忘初衷」、「謝謝你還願意來幫某人善後，去年我果然沒投錯人」、「看見這貼文很想哭，這人真心為高雄」、「謝謝你為了高雄還在努力」、「如果能重來 我要選其邁~太讚啦！」、「邁邁謝謝你 高雄真的好需要你！」。

陳其邁在臉書表示，登革熱不分藍綠，中央全力支援高雄防疫。（圖擷取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

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