我國納入海參崴電子簽 俄官網最新公告全文稱呼「台灣」

2019-06-20 21:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯簡化對台簽證措施，將台灣列入海參崴自由港電子簽證適用名單。根據俄羅斯政府官網最新公告，並未將台灣標示為「中國（包括台灣）」，而是另以一段文字說明指出：為增進與台灣的經貿關係及觀光、人文交流，吸引對遠東聯邦州的投資，批准將台灣列入名單之命令。

俄羅斯聯邦政府本月8日作成1244-p號命令，修正2017年4月14日的692-p號命令內文，並將適用海參崴自由港區電子簽證的18個國家中的「中國」改為「中國（包括台灣）」，自此將簽證簡化政策適用國家納入台灣，後也正式通知我方。

不過，在俄羅斯官網18日發布的公告中，已無「中國（包括台灣）」，並指出第1244-p號命令自2019年6月8日生效，台灣被列入適用以電子簽證自海參崴自由港通行檢查點入境俄羅斯之國家名單中。

公告全文中譯為：

俄羅斯外交部提案

2017年4月14日生效的政府第692-p號命令批准適用申請普通單次商務、觀光及人文電子簽證從自海參崴自由港通行檢查點入境俄羅斯之外國公民國家名單。名單內含18個國家；阿爾及利亞、巴林、汶萊、印度、伊朗、卡達、中國（PRC）、北韓、科威特、摩洛哥、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、阿曼、沙烏地阿拉伯、新加坡、突尼西亞、土耳其及日本。

為增進與台灣的經貿關係及觀光、人文交流，吸引對遠東聯邦州的投資，批准將台灣列入名單之命令。

俄羅斯聯邦政府

對於1244-p號命令內文的「中國（包括台灣）」，外交部今天上午已經表示訓令駐處即與俄方溝通洽請儘速更正。

而關於俄羅斯官網18日公告，外交部今天說明，該公告全文均以「台灣」稱我，莫北協駐台代表處也在今（20）天上午，以中英俄文3種語言於臉書專頁公告相關訊息，說明「台灣公民」、「Taiwan citizens」及「Тайваньцы（台灣人）」、「жители Тайваня（台灣居民）」未來將享有海參崴自由港電子簽證便利。

外交部今天表示，台俄雙邊各領域實質關係多年來穩健發展，外交部亦持續積極洽請俄方簡化予我國人簽證待遇，獲俄方近期通過國內法令增修文件後，並在其官網發布予我國人民簽證便利措施，是台俄實質關係的重要進展。

外交部並強調，將秉持互惠互利原則，在台俄既有關係的基礎上，持續推動兩國多面向的合作與交流。

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