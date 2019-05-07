赴印尼注意！ 旅客逾期停留每日罰2200元

2019-05-07 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕印尼自5月3日起，提高簽證逾期停留罰款，逾期一日須繳納罰款100萬印尼盾（約新台幣2200元），是先前罰金的3倍，提醒國人赴印尼期間應多加留意。

我國駐印尼代表處公告，印尼移民局自3日起，將外國人士逾期停留的罰款從每日30萬印尼盾提高至100萬印尼盾，罰款總額將以逾停日數計算，「國人赴印（印尼）應特別注意申請簽證的停留期限，以免觸法受罰。」

代表處也提醒，如果國人以免簽證方式入境印尼，停留期限為30日且不得延長；如果是以落地簽證入境印尼，停留期限30日，但可至印尼各地移民局辦理延長，可延30天，不過僅能延長一次。此外，國人若是來印尼洽辦商務，應申辦適當簽證，如以一般觀光簽證入境，去從事商務或其他非觀光性質活動，恐觸犯印尼法律而遭罰款、拘留甚至驅逐出境。

據《點滴網》（Detik）報導，有外國旅客表示罰款太貴，更有人指出，高額罰款將不利於印尼旅遊業發展，因為印尼幅員廣大，30日能拜訪的知名景點有限，畢竟連新加坡、馬來西亞幅員相對較小的國家都提供90天免簽，認為印尼此舉並不恰當。

對此，印尼移民局公共關係部門主管山姆（SamFernando）僅表示，這項規則是為了要提升外國旅客對簽證效期的警覺心。

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