俄羅斯簡化對台簽證 入境海參崴將適用免費電子簽

2019-06-20 10:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯政府昨（19）正式通知我駐俄代表處，已將台灣列入海參崴自由港（Vladivostok）電子簽證適用名單，國人未來可申請該電子簽證赴俄國遠東地區觀光洽商，且為免費，具體實施日期目前尚未公布。外交部對俄羅斯便利我國人赴俄商旅此舉表示歡迎。

俄羅斯政府於昨（19）正式通知我駐俄羅斯代表處，已將台灣列入海參崴自由港電子簽證適用名單，國人未來可申請該電子簽證赴俄國遠東地區觀光洽商，具體實施日期目前尚未公布。

外交部發言人李憲章今天說明，政府對於俄羅斯將我國納入海參崴自由港電子簽證適用名單表示歡迎，此舉不僅便利我國人赴俄國遠東地區商旅，更有助促進台俄雙邊交流。

不過，俄方在其官方命令中，將我國置於「中國（台灣）」，李憲章表示，外交部已訓令駐處立刻與俄羅斯溝通，請其儘速更正。

台灣去年9月6日起試辦俄羅斯公民14天來台免簽證，今年第一季俄國來台人數較上年同期成長超過八成，進而帶動俄羅斯兩家航空公司於今年5月開啟莫斯科及海參崴直航台北定期航線，振興觀光成效顯著。

海參崴自由港區電子簽證特色為免費且迅速。申請人無需出具邀請函、旅館訂房證明或其他佐證赴俄目的之文件，自遞出申請表4天內發出，申請人無需親赴俄羅斯駐外館處。電子簽為一次性簽證，效期為30天，在效期內，持有人可在俄羅斯境內待8天（以日期為準），但出入境皆必須在海參崴自由港區。

莫北協駐台代表處今天表示，很高興宣布此消息，此後台灣公民將能使用旅遊、商業以及以人道為目的所申辦的電子簽證，前往俄羅斯東部最大的經濟和文化中心之一的海參崴，以及外貝加爾斯克、堪察加半島和哈巴羅夫斯克地區、布里亞特共和國、薩哈林地區和楚科奇自治區。

莫北協表示，長期來看，這措施將大幅簡化前往俄羅斯的過程，也希望未來電子簽證的旅行範圍可以增加俄國的其他區域，希望不僅吸引觀光遊客，對有興趣發展商業、科學及教育合作的人們也具有誘因。

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