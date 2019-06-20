質疑中市府狂賣市有地 議員批盧秀燕成賣地王

2019-06-20 15:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議員江肇國今（20）日在議會總質詢指出，市長盧秀燕就任半年已標售市有土地近1.5萬坪，超過53億元，直批大量賣地無助市庫優化而是敗家，盧秀燕恐淪為新一代賣地王；地政局回應，標售所得挹注市政建設，促進發展。

江肇國表示，市府歲入來源光課稅收入與上級補助就佔了90%，出售土地對於優化財政是杯水車薪，毫無幫助且也違背市民公共利益，過去國民黨執政時代大量標售土地，也成輿論爭議焦點，盧市長上任半年竟如出一轍。

他又說，市府5月標售新光區段徵收的配餘地，得款53億多元，前市府規劃為新光創新產業園區，只租不賣欲靠擴大招商來健全財政，盧市府拋售此區域的土地，不但罔顧產業發展，市府持家靠賣地，如同賣祖產敗家一般。

江肇國批評，依據「公有土地經營及處理原則」第3點，公有土地應以保持公有為原則，市府急於標售1.5萬坪土地是殺雞取卵、財政開倒車，這失控的賣地速度若再繼續下去，盧秀燕恐淪為新一代賣地王。

地政局長吳存金表示，新光區段徵收配餘地標售並非販售市有土地，屬自償性基金財產，與一般市有財產不同，依法辦理標售後，盈餘均撥入實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社福，促進城市發展。

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