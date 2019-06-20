律師以「國王的新衣」故事比喻韓國瑜被國中生嗆 網讚：神比喻！

2019-06-20 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任不到半年便宣布參加2020總統大選，受到許多人批評，律師呂秋遠在臉書發文，以「國王的新衣」的童話，來影射昨日韓國瑜被國中畢業生嗆聲事件，網友大讚「這故事真是神比喻」。

高雄市長韓國瑜昨日參加教育局模範畢業生合影活動，遭一名男畢業生當面嗆「你要選總統真的太可笑」，律師呂秋遠在臉書分享此則新聞，並PO文發表感想。

呂秋遠指出，在中古世紀的歐洲有個很愛選舉的小國，有次來了個騙子，保證可以讓人民發大財、護城河變乾淨、城堡變漂亮等等，但是這些成果都只有聰明人看得見，笨蛋是看不出來的，民眾便決定聘用他。

這個騙子就在空空如也的市政廳裡比手畫腳，而且跟民眾宣示，只有當上全歐洲的統治者，才能讓這個國家更好。雖然城裡環境變髒了，人民也沒看見他做了什麼，但是還是宣稱空氣變好了、大家都有錢了，就怕別人認為自己是笨蛋。

有次有個天真的小朋友在騙子遊街時揭發「發大財這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性」，海水退潮了，揭穿了他根本沒有穿衣服，這就是國王的新衣故事。

此貼文一出引起網友熱議，大讚「這孩子讓我覺得台灣有救、「難怪人家當模範生」、「這故事真是神比喻，突破盲點」，更有網友無奈表示「但聽在韓粉耳裡很刺耳，他們聽不進去、拒絕思考」。

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