韓國瑜摀嘴問陳其邁這問題 網友全傻眼「到底誰市長？」

2019-06-20 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱疫情延燒，市長韓國瑜與行政院為了防疫經費隔空交火，行政院副院長陳其邁昨到高雄，宣布高市府提出的防疫經費5318萬元，行政院已「全數預算照准」。韓國瑜並陪同陳其邁到三民區金獅湖市場巡查，過程中韓國瑜不斷跟陳其邁講悄悄話，不過，韓國瑜發問的內容，卻讓網友傻眼，懷疑「到底誰是市長？」

綠黨昨晚在粉專PO出一段新聞影片，韓國瑜昨天陪同陳其邁到金獅湖市場視察，兩人邊走邊談，這時韓國瑜摀著嘴詢問「我問一下，我有個問題，為什麼登革熱會爆發？會慣性爆發，這個就是有問題！」陳其邁則回答他「病媒蚊多，環境複雜，包括交流道、金獅湖、殯儀館、濕地...」

韓國瑜回「所以我現在好緊張喔」，他又摀嘴說「因為觀光客很多，如果這個出去以後，觀光客不敢來了，我足驚耶。」這時陳其邁說「所以里長、戶長反應要好」，他認為可以依照病媒蚊指數分級，一個禮拜查一次。韓國瑜則表示，現在每天下午4點半都有開協調會報。

綠黨則PO文說，「看完之後太傻眼了啦！原來韓國瑜到現在還不知道為什麼登革熱會爆發耶！反觀陳其邁，對市政了解、對登革熱了解，到底誰才是真正的高雄市長呀？」

底下許多網友也熱烈留言回應，「市長換人了？我錯過了什麼嗎？」「有個問題，為什麼你這種咖小選得上」、「到底誰是市長？」、「登革熱是啥 我只知道發大財啊！」也有網友認為「感覺故意成分有點高，這麼多媒體在還這樣問豈不是自打臉，但無知真的很可怕」。另外也有網友肯定陳韓2人「至少他們不分顏色、互相學習」、「看到這個畫面感覺很好，至少不是在那裡隔空叫罵，而懂的人就不吝指導，至少登革熱防治不會停滯不前...」

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