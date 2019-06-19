郭台銘為韓國瑜諷蘇貞昌「變了」 陳其邁一句話嗆爆！

2019-06-19 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜為登革熱防治經費槓上中央，國民黨總統初選參選人郭台銘為此力挺韓國瑜，批評「蘇院長變了」，強調「這樣修理我的兄弟韓市長，我看不過去」。對此，行政院副院長陳其邁看不下去，要郭台銘的談話別「初一十五像月亮」。

郭台銘18日受訪時公開力挺韓國瑜，聲稱「蘇院長變了」，尤其是行政院會後把不同黨派的市長錄影片段放到網路，「這不是院長的格局」，最後還強調，「這樣修理我的兄弟韓市長，我看不過去」。郭台銘還說，蘇貞昌前一次擔任行政院長時，和他溝通管道順暢，如今回鍋後就變了，如果是回到以前的蘇貞昌，「我就會喜歡他。」

綜合媒體報導，郭台銘今天（19日）受訪時又提到，蘇貞昌第一次擔任行政院長時，當時總統蔡英文還是行政院副院長，而他是行政院的經濟顧問，笑說跟蔡第一次見面，就是受到蘇貞昌邀請，參加行政院公務會議。郭台銘也稱讚蘇貞昌，當時戮力從公，少政治、多執行，但最近蘇看來有些改變，若蘇能稍稍改回來一點，還會是個「非常能幹的院長」。

對此，陳其邁替蘇貞昌說話，強調蘇貞昌肯做事接地氣，希望郭董不要因為選舉就有不同說法，「初一十五像月亮，這樣說法跟郭董風格不一致，希望社會應該要給肯做事、肯打拼的人多一點鼓勵」。

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