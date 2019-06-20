高市登革熱5318萬經費 政院全給

2019-06-20

陳其邁盼高市府將錢用在刀口上 中央與地方能無縫接軌

〔記者方志賢、洪臣宏、李欣芳／綜合報導〕高雄登革熱疫情延燒，引發高雄市長韓國瑜與行政院因防疫經費隔空交火，行政院副院長陳其邁昨到高雄召開防疫會議，並宣布高市府提出的防疫經費五三一八萬元，行政院已「全數預算照准」，他強調「防疫視同作戰」，不希望有太多政治攻防或政治口水。

陳其邁昨到高雄行政院南部聯合服務中心，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」，衛福部長陳時中及環保署、國防部代表參加，高市府有副市長洪東煒、新聞局長王淺秋等人出席。媒體問韓國瑜為何不出席？韓沒有正面回應，僅強調市府的防治會議，由洪東煒及秘書長楊明州負責督導。

陳南下主持防疫會議 韓未出席

對於五千三百萬的防疫經費，陳其邁會前受訪指出，高市府上週五晚上用電子公文傳給衛福部，包括本週一疾管署作業、週二衛福部作業，週三早上行政院長蘇貞昌與他均已批准這項公文，並且「全數預算照准」。他希望高市府能將錢用在刀口上，全力進行防疫。

陳其邁說，目前全國廿一例登革熱本土病例都在高雄，行政院除了經費全力支持高雄，中央疾管署、環保署及軍方各單位與高雄市府共同合作，全力防治登革熱，讓疫情能獲得控制。陳其邁最後強調，不管是防治經費，或人力、技術與防疫工作相關聯繫、合作，希望中央與地方都能無縫接軌，他拜託防疫人員，蘇院長也特別指示，強調防疫不分藍綠、不分中央地方，把疫情阻絕境外，或病媒蚊的撲滅，絕對要百分百工作落實。

蘇揆昨也指出，疾管署上週五晚間收到高雄市府公文，他要求主管部會不得拖延，政院除全額補助高市府，他也請求國軍化學兵隨時待命出動，全力協助防疫。

高雄市府觀光局長潘恒旭昨嗆陳其邁「不要來高雄只是打蚊子，（高雄）需要的補助，希望也一併說明」。陳其邁受訪表示，從蔡英文總統就任三年來，補助高雄市政府二千四百多億，光捷運黃線就補助八百億，是市府希望補助林園線可行性研究經費八百萬元預算的一萬倍。

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