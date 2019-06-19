模範生嗆韓國瑜「太可笑」 韓粉氣喊：會上台大！

2019-06-19 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天到高雄社教館與模範生及市長獎畢業生合影，一名應屆畢業的模範男學生在與韓國瑜合照的時候，直接當面嗆聲「你要選總統這件事情，真是太可笑了，要醒一醒！」，此話一出不少網友讚爆「台灣未來有希望」，但也引來不少韓粉群起攻擊大喊「小屁孩」，還嗆說「應該會上台大！」。

過去韓粉曾因台大、政大學生「抵制收看中天」行動，在韓國瑜許多後援會封鎖台大生，還怒喊「拒讀台大」，而今天一名應屆畢業的男國中生因為一句「選總統這件事情，真是太可笑了，要醒一醒！」，遭到韓粉先嗆「國中生政治懂個屁」，再「詛咒上台大」，也讓臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」分享這些韓粉留言並笑說這真是「太豪華的詛咒了吧！」。

網友看了覺得超有趣，紛紛留言「詛咒成這樣，將來一定可以直升長春藤名校」、「今日最好笑的笑話」、「說國中生政治懂個屁的，怎麼不講那個12歲韓屁孩粉?」、「心疼韓市長做了那麼多事，卻說不出做了哪些事...」。

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