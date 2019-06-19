抗議公投脫鉤大選 黃士修、張嘉郡赴中選會抗議

2019-06-19 17:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會日前三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，明定公投將從2021年起每2年在8月第4個星期六舉行，「以核養綠」公投發起人黃士修、國民黨雲林縣立委擬參選人張嘉郡等人質疑此修法讓今年許多公投確定無法與選舉一起舉行，恐犧牲國人發聲權利，今天下午在國民黨立委曾銘宗等人陪同下，率眾赴中選會外舉牌抗議。

張嘉郡表示，過去推動雲林麥寮港改制公投時，就顯示地方議題要引起全國關注非常困難，民進黨這次修法讓公投脫鉤大選，且2年才舉辦一次公投，會使雲林這樣的地方難以再推動類似的公投，偏鄉地區民眾將更失去發聲權利，嚴重影響民主發展並惡化城鄉差距。

張嘉郡強調，中央、地方的稅金長期分配不均，已導致雲林長年缺乏資源，如今連說話權利都被剝奪，她相信雲林鄉親與旅外雲林子弟都無法接受，民進黨在野時期不斷強調公投須綁大選，執政後卻出此奧步企圖影響選情，往後所有民間發起的公投，想通過門檻都是「不可能的任務」，扼殺了台灣的民主。

黃士修表示，他除了要對公投脫鉤大選表達強烈抗議外，也要質問中選會主委李進勇，為何在公投法修法通過的第一時間，就向媒體表態2020年確定不會有公投，甚至與中選會副主委陳朝建說法不一？

黃士修批評，原本中選會提出的修法草案，只是要把公投「應」綁大選改為「得」綁大選，可見中選會本來讓兩者脫鉤的態度並不是那麼強烈，但李進勇上任後卻完全奉行總統蔡英文的旨意，這不只背叛了台灣人民的民主價值，還背叛了雲林鄉親對他的信任，並踐踏了花一輩子爭取公投權利的民主前輩之屍骨。

對於黃士修等人的質疑，中選會副主委陳朝建回應，他的說法與李進勇並沒有不同，公投案中已進入第二階段連署者，仍適用原有的連署規定，不會影響原有權益，也沒有適用舊法或新法的問題，惟連署成案公告是在修正後的公投法公布實行後才公告者，就適用新法規定。

換句話說，由於目前各公投案在時程上均無法於修正後的公投法施行前完成連署成案公告，才會變成2020年大選沒有與公投案合併舉行。

至於黃士修等人對本次修法的其他批評，陳朝建表示，中選會是依法辦理選務的機關，法律怎麼規定就依規定辦理，沒有其他看法或意見。

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