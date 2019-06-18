公投與大選脫鉤 馬英九基金會批：送終公投

2019-06-18 17:07

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨天三讀通過公投法修正案，拆除公投綁大選，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，香港民眾發起「反送中」行動時，蔡英文總統高喊台灣是民主堡壘，要守護民主價值，但蔡政府卻在同一時間惡修公投法，蠻橫沒收民眾的直接民主權利，「送終公投」以及種種違憲違法的做法，已經使台灣陷入「不自由民主」的困境。

蕭旭岑指出，為保衛真正的台灣民主，該基金會與長風基金會將攜手舉辦「台灣與民主的距離」研討會，盼能喚起民眾對此議題的重視，匯集力量讓台灣民主法治重返正道。

他表示，蔡英文總統為了鞏固政權，種種違憲違法濫權作為，已使台灣民主法治嚴重倒退，黨產會不經過法院許可直接沒收政黨財產，促轉會化身「東廠」打擊反對黨市長候選人，教育部違反大學法拒聘台大合法遴選的新校長，NCC針對性開罰媒體干預言論自由，「英系監委」彈劾檢察官干預司法獨立，中選會違反行政中立刁難公投。

「台灣與民主的距離」研討會將於7月14日舉行，邀請學者專家、各界人士以及總統參選人與會，研討會三項主題論壇分別為「轉型正義與民主」，由中研院院士朱雲漢主持，「獨立機關與民主」由前司法院副院長蘇永欽主持，「公民社會與民主」由中研院院士吳玉山主持，圓桌論壇部分則由前總統馬英九主持。

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