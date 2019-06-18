民進黨拆公投綁大選 國民黨：沒收公投法、閹割直接民權

2019-06-18 14:47

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨日三讀通過公投法修正案，拆除公投綁大選，國民黨副發言人洪于茜質疑，蔡英文總統日前關心香港民主人權，卻「沒收」台灣的公投法，閹割人民的直接人權，這是民主的笑話、悲哀，也是一大恥辱，不免讓人聯想是在阻擋現階段連署中的公投案，顯然是選舉操作。

洪于茜表示，當年民進黨奉行所謂的民主價值，已故立委蔡同榮力爭公投綁大選，更有無數迄今仍在任的綠營立委擁戴，例如柯建銘、葉宜津、林岱樺、蕭美琴、劉世芳、郭正亮、邱議瑩、段宜康等，如今面對大選綁公投被強拆，這些人竟然悶不吭聲，讓人民看見民進黨的墮落、蠻橫。

洪于茜指出，行政院長蘇貞昌在2013年擔任民進黨主席時，為力推反核四公投，曾經說「公投是人民直接民權的行使，2014年剛好有選舉可以在節省經費的情形下，讓人民表示意見，反核是很重要的議題，如果可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」，如今民進黨修法將公投與大選脫勾，是狠狠打臉蘇貞昌的說法與立場，難道蘇貞昌不會覺得難堪嗎？

她說，如果民進黨仍然執迷不悟，相信明年的總統大選，蔡英文政府得到的恐怕不只是教訓，而是永遠下架。

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