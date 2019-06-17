公投與大選脫鉤 立院臨時會三讀通過

2019-06-17 20:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會今三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，將公投與大選脫鉤；條文明定，公投日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行1次。另刪除民進黨蔣絜安版本中，連署需附身分證影本規定；二讀表決至最後一條條文時，國民黨團再次發動水球大戰，不顧立院副院長蔡其昌呼籲「尊重民主」，但仍未改變最終結果。

立法院民進黨團總召柯建銘表示，公投法草案有2個衝突點，第一是連署要不要附身分證，第二是公投是否與大選脫鉤。

對於公投是否與大選脫鉤，逕付二讀的蔣絜安版本第23條指出，公投日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行1次。公投日為應放假日。對此，柯建銘指出，現在的公投連署很容易，可以想像未來要進行的公投一定很多，如果一定要綁大選，恐會造成問題，並非民進黨故意公投不綁大選。

至於公投連署是否附身分證影本，源於去年國民黨所提的「反空污、反核食、反深澳電廠」三公投，據中選會統計，「死人連署」人數皆為1萬1千多人。民進黨立委蔣絜安等26人，有鑒於公投案竟發生多起大量抄寫、死人連署等偽造情事，嚴重破壞公投制度的公平性，為避免相關爭議再發生，因而提案修法。

蔣絜安版本第9條指出，提案人名冊應依規定格式逐欄填寫，提案人應親自簽名或蓋章，填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，「並附具國民身分證之正、反面影本一份」，分直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）別裝訂成冊。

柯建銘表示，為了化解外界惡意攻擊、扭曲提案原意，民進黨團經討論後，將刪除連署附身分證影本規定，但須符合2前提，並做成附帶決議。第一，要求中選會儘速完成電子連署的資安測試，待資安無疑慮，儘速落實電子連署；第二，要求中選會參採他國如何防止偽造文書、虛偽連署的制度設計。

民進黨團今提出修正動議，刪除第9條中，連署需附身分證影本規定，僅增訂文字「主文應簡明、清楚、客觀中立；理由書之闡明及其立場應與主文一致。主文與理由書之文字用詞、字數計算、語法及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。」

其餘修法重點包括，主管機關收到公投提案或補正的提案後，應於60日內完成審核；限制提案人、連署人名冊僅能補提一次；未依規定裝訂成冊者，主管機關應不予受理；主管機關意見書提前至公投日前90天提出。

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