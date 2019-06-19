公投法二修被批鳥籠 律師：沒有限縮人民權利

2019-06-19 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕立法院臨時會17日三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，將公投與大選脫鉤，並每兩年投票一次。國民黨隨即批評公投法，是閹割直接民權。對此，知名律師陳君瑋在臉書上分析「公投法」修法，指出第二次修法，「避免公投綁大選，影響民眾理性思考」才是重點，實際上修法並沒有限縮人民權利。

陳君瑋昨日在臉書表示，第一版的公投法，亦即國民黨時代的「鳥籠」公投，發起、連署、同意的門檻都超高，加上還有「公投審議委員會」擋關，要通過公投案根本超難。有鑑於此，第一次修改公投法，把門檻大幅降低，但也讓上次1124大選併了超多公投案，也造成「公投亂象」，而政黨透過動員公投議題，讓自己選票增加，反而造成社會對立。

陳君瑋表示，第二次的修法並沒有增加公投門檻，因此並沒有符合「鳥籠公投」的說法。事實是，二修反而解決去年1124的許多問題，「避免公投綁大選，影響民眾理性思考」才是重點。

陳君瑋接著強調，二修總共有5個重點：隔2年辦有利於公民理性思考公投題目，避免選舉刻意操作；公告時間變長，可以讓民眾有更多的時間了解議題；人權不能公投，杜絕發起違反人權價值的公投，傷害民主；投票日禁止宣傳，比照選罷法，禁止投票日干擾他人；投票場所禁止攜帶電子設備，防止別人窺探隱私，杜絕邊看開票邊投票，影響公正性。

陳君瑋也補充，窺探別人投票結果，假意遷戶籍幽靈人口，會涉及到刑法，最重可處5年徒刑。呼籲民眾以後投票前多理性思考，勿以身觸法，投下最神聖的一票。

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