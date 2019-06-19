0到4歲公托教育有空窗期 嘉縣議員促設幼幼班

2019-06-19 12:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕育兒津貼及托育準公共化新制將在8月全面實施，嘉義縣府正籌備在水上鄉、大林鎮及朴子市設立社區公共托育家園，嘉義縣議員林緗亭今天在縣議會縣政總質詢時指出，公部門的公共托育家園可收托0到2歲嬰幼兒，但公立幼兒園則是從3歲入學，2到3歲出現空窗期；嘉義縣長翁章梁回應，將和教育處討論增設2到3歲幼幼班。

林緗亭說，縣府設立公立托育家園的立意良善，但對將孩子送到公托的父母來說，0到2歲有公托家園，但幼兒園標準是3歲才能入學，2到3歲有空窗期，又要帶回家自己照顧，家長又要另找安排，搞不好還要留職停薪，她建議設立公托家園的場所應該要再設立2歲可入學的幼幼班，以便銜接，並請縣府多加強宣導福利政策及津貼請領方式；嘉義縣府教育處長鄧進權表示，確實有發現此狀況，需設幼幼班來因應，翁章梁也說，會討論在相關場所增設幼幼班。

嘉義縣府教育處統計，108學年度國小附幼計15園核定設置2到3歲幼幼班，共計15班；水上柳林國小及朴子大同國小並未沒有設幼幼班，大林大埔美園區的非營利幼兒園，目前籌設中，後續將招收1班幼幼班。

衛福部前瞻計畫補助嘉義縣社區公共托育家園營運前2年經費，水上社區公共托育家園在柳林國小，朴子社區公共托育家園預計設置於大同國小，大林社區公共托育家園預計設置於大埔美精密機械園區社區教育設施內，每所公共托育家園可收托12位0至2歲嬰幼兒；水上公托預計年底前營運，朴子、大林公托將進行規劃設計，目前擬每月收費1萬2000元，政府補助3000元，民眾負擔9000元，中低、低收入戶另有補助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法