桃市工務局長賴宇亭就職 鄭文燦期勉推動改造桃園

2019-06-19 11:33

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天於市政會議時主持工務局長賴宇亭宣誓典禮，賴宇亭原任科技部工程技術研究發展司副司長，國立成功大學建築研究所碩士、國立交通大學土木工程研究所營建管理組博士，具有建築師資格，鄭文燦也期勉賴宇亭接任後發揮其工程專業，帶領工務局團隊如期如質完成桃園市各項工程建設，打造桃園成為一個幸福城市。

鄭文燦表示，賴宇亭於中央與地方公務資歷完整，曾榮獲行政院公共工程委員會模範公務人員及公務人員傑出貢獻獎，堪稱學養兼優，歷任行政院公共工程委員會副處長、新北市政府觀光旅遊局副局長等職務，由於本身為桃園市蘆竹區人，此次返鄉服務，也希望借重其專業，一同帶領桃園翻轉改造。

此外鄭文燦也宣布，建管處總工程司戴興達陞任客家局副局長，戴興達具備工程專業，考量客家事務局目前正積極規劃各項大型建設，包含環境營造、客家特色館舍等，希望借重戴興達專長，協助讓建設計畫更順利。

另桃園區長陳智仁亦陞任捷運工程局副局長，負責督導捷運工程順利執行，目前捷運綠線的主線工程皆已發包，準備動工，未來也希望借重陳智仁工程專業，積極整合各工程介面銜接，而桃園區長遺缺則由秘書處副處長陳玉明調任，陳玉明先前也曾擔任過八德區長，表現受肯定。

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