夫妻判重刑各自落跑 正宮控何智輝的「小三」不止一個

2019-06-19 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委何智輝涉及新竹科學園區銅鑼基地弊案，2016年12月最高法院更三審判處13年全案定讞，但卻與妻子王素筠逃亡至今超過8年，期間何一度以850萬元行賄法官改判無罪。最近北檢遭週刊爆料，指稱何智輝的重要犯罪證據，在2013年時就遭北檢送到焚化廠「意外」燒毀，因而牽扯出案外案，也讓逃亡8年的何智輝再度登上媒體版面。

根據《鏡週刊》報導，檢調單位2003年在偵辦銅鑼科學園區弊案時，也發現何智輝在1995年擔任苗栗縣長時，便已捲入其中，與妻子王素筠共謀以久俊案向國華人壽超貸4.5億元，涉及背信等罪。法院多次傳喚兩人出庭，何智輝與王素筠均以各種理由請假缺席，逃避審判。

《鏡週刊》指出，何智輝落跑後，妻子王素筠亦潛逃至中國，逃亡期間王素筠竟call in給電視節目，指控何智輝不僅家暴她，還有各行業的小三，包括醫師和離婚女老師等。王素筠更爆料，何智輝的小三竟還有北京機場的女公安。

《鏡週刊》也爆料，2015年有傳聞說何智輝的逃亡生活經常上酒店喝花酒，愛玩行徑在越南引起當地黑幫覬覦，遭勒贖上百萬元獲釋。但由於何智輝與妻子至今仍逃亡海外，此傳聞是否屬實，雙方都未曾澄清與說明。

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