砲口向內引反彈 時力黨員要黨主席切割黃國昌

2019-06-18 21:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量前黨主席黃國昌本周末規劃與館長陳之漢在凱道共同舉辦「拒絕紅色媒體」活動，不過舉辦前並未與黨內溝通，且黃國昌近期多次砲口向內，強調若時力當小綠，他會「義無反顧離開」，相關言論引發黨內諸多不滿。據了解，在今日召開的決策會中，決策委員做出決議，要求黨主席邱顯智對外發文，聲明反紅色媒體「並非時力主辦」，支持該活動反統媒的主張，但時力不會協助動員參與。

不過，在稍早時力臉書發出的貼文中僅強調，無論是反中國滲透、或是媒體改革，都是時力一直以來努力的目標，貼文並說，黨主席邱顯智當天將帶著時力夥伴到場支持，並未提及決策會議中，要求對外說明活動非時力主辦的說法。

黃國昌在年初表態不參選決策委員、卸下黨主席職務後，未來動向一直是外界關注焦點，儘管本人檯面上遲未透露口風，但私下卻動作頻頻，不僅在立法院休會後展開各路的請益之旅，也數度在臉書開直播、創造網路聲量，並與館長陳之漢合體舉辦「拒絕紅色媒體」活動；曾被黃國昌徵詢不分區立委的陳之漢並透露，黃國昌認為，時力有一半的人已被民進黨同化，他不排除脫黨、再創另個全新政黨。黃國昌本人受訪時則稱，有個正在籌組的白色聯盟與他聯繫合作，但並非由他發起，黃國昌並說，若時力決定要當「小綠」，他會義無反顧離開。

據了解，針對前黨主席黃國昌近期的種種發言，黨內有多位議員要求黨主席邱顯智應對內說明，由於目前正值時力立委提名布局階段，前黨主席砲口向內的行動，讓多位在第一線尋覓人選的幹部感到腹背受敵，部分候選人在基層更被支持者要求表態，由黃國昌主辦的「拒絕紅色媒體」活動，也造成部分中南部黨部困擾；因此今日決策會議中，多位決策委員提案要求黨主席邱顯智應對外發文，表明黨中央支持反統媒的主張，但不會協助動員，並開放黨公職自由參加。

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