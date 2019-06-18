全球大洗牌！ 酈英傑︰中國不再是有利的投資環境

2019-06-18 16:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，「台灣經濟陷入困境或中國經濟飛漲」這樣的看法相當普遍，但中國經濟因進入中等收入階段，走勢其實已經進入可預期的放緩，「而這是台灣20年來處理的事情」。

AIT今天與貿協（TAITRA）共同舉辦「深化印太地區經濟與商業合作論壇」，會議重申印太夥伴對於自由開放印太地區的共同願景，以及台灣在此願景所扮演的角色。

酈英傑在開場演說中表示，自從美中貿易衝突開始後，全球供應鏈的洗牌顯而易見，大批廠商移出中國，進入印度、東南亞、美國與台灣。以台灣而言，就有將近百億美金的投資，其中大部分是科技業。酈英傑說，這不只是因為美國的關稅，更多外國公司考量的是「中國不再是個有利的投資環境」。

酈英傑說，不難理解企業投注到台灣市場，因為台灣是值得信賴的合作夥伴，當公司在這裡投資時，他們能夠相信他們的知識產權是安全的、商業機密保障得以落實、法院依法行事，而且政府當局共享民主和自由市場價值。因此，許多美國主要科技公司大幅增加了對台投資，同時這樣的投資也正雙向進行中。

酈英傑也直言，「台灣經濟陷入困境或中國經濟飛漲」這樣的看法相當普遍，但中國經濟因進入中等收入階段，走勢其實已經進入可預期的放緩，而這正是台灣20年來處理的事情，「台灣的經濟數據可說是相當不錯」，例如人均GDP就比世界許多經濟體好得多。

酈英傑說起美台經貿關係，則是前所未有的強勁。台灣是美國第11大貿易夥伴，美國則是台灣的第2大貿易夥伴，而以貿易規模來看，美國與2300萬人的台灣之間的經貿關係，與美國和印度之間經貿規模相當。

不過，酈英傑也再次提及，台灣尚未解決長期以來對美牛和美豬進口的限制，這對整體貿易關係產生了巨大影響。他坦言，若台灣能夠遵循科學標準解決這些問題，將能為雙邊貿易和投資機會開闢新的道路。

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