「台美會」揭牌 蔡︰創下新里程碑

2019-06-07

AIT酈英傑︰新名字之下 繼續美台合作關係

〔記者呂伊萱／台北報導〕「北美事務協調委員會（簡稱北協）」更名為「台灣美國事務委員會（簡稱台美會，ＴＣＵＳＡ）」，昨正式揭牌。總統蔡英文說，這是以實際行動為台美關係創下新的里程碑，確保台美關係穩健前進，並推動更自由開放的印太區域。ＡＩＴ處長酈英傑也表示，期待在新名字下繼續美台合作關係，朝下個里程碑邁進。

外交部昨在「台美會」舉辦揭牌典禮，總統蔡英文、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、台美會主委林良蓉、美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑等人均出席。

蔡英文回顧說，一九七九年美國成立美國在台協會，台灣設立北美事務協調委員會作為對口，不管是四十年前或現在，台灣以務實態度面對困境，相信歷史將站在堅守價值的那邊。蔡英文強調，台美夥伴關係比四十年前更緊密，更成為印太地區一股良善力量。

酈英傑特別以中文致詞，紀念此特別時刻。酈英傑說，相信ＴＣＵＳＡ這個名字更精確地反映此機構在深化及強化美台友誼的貢獻，ＡＩＴ非常期待在新名字之下，繼續美台合作關係。

酈英傑強調，美台關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事，「雖然換了新名字，但不會改變的是美台人民間的友誼將繼續深化下去」，他深感榮幸能夠在此重要時刻帶領ＡＩＴ，協助美台關係朝下一個里程碑邁進，開創耀眼的未來。

台美會#揭牌#AIT#酈英傑#

蔡英文

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法