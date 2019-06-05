AIT︰台灣明白體制力量來自人民

2019-06-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕六四天安門事件滿三十週年，美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨直言，北京專制三十年前無法兼容公民意見，做出連串災難性決定，導致數以千計傷亡。相較之下，台灣民主社會明白「體制力量來自人民，而非人民力量來自體制」。

酈英傑昨在AIT數位對話論壇活動致詞時特別提及六四事件，他說，三十年前的這天，在天安門廣場上，北京的專制領導人認定其體制無法兼容公民的回饋意見，那一天，中華人民共和國做出了一連串災難性的決定。

酈英傑接著肯定台灣民主，他表示，相較之下，台灣的民主社會明白「體制的力量來自於人民，而非人民的力量來自於體制」。在回憶三十年前天安門廣場的悲劇時，酈英傑說，他希望全球的自由社會也能夠讚揚自己從參與式民主所獲得的不凡力量。

外交部次長徐斯儉表示，AIT數位對話活動牽涉資訊自由和言論自由問題，且剛好在六四，意義深遠。他說，台灣經過多年努力，在自由和民主方面相對領先，也帶來經濟和政治上的穩定，如同蔡總統所說「希望中國走上民主化」，相信民主化對中國的國際形象、地位、區域穩定和兩岸關係，都會是正面的。

行政院政務委員唐鳳會前受訪時則說，根據數位對話的意見，台灣是全球對抗專制前線，捍衛法治、集會自由和多元宗教，以及重視民意的執政。唐鳳強調，我們在民主創新前線，不斷示範民主創新給周邊國家看，「有一套民主發展方式不會犧牲經濟、環境或是社會上的利益」。

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