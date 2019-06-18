兒虐案頻傳 監院籲強化兒少保護網絡聯繫機制

2019-06-18 16:28

〔記者謝君臨／台北報導〕近年重大兒虐事件頻傳，引發輿論關注，監察委員楊芳婉調查後，認為兒少保護網絡橫向聯繫機制缺乏實際效果；為建置檢警及早介入機制，並健全「社會安全網」運作，監察院籲行政院督同法務部、衛福部等機關，建立明確兒虐定義及連結或介入指標，強化兒少保護網絡橫向聯繫機制，避免再生憾事。

有鑑於國內已建置以社政機關為主的兒少保護網絡，卻仍有重大兒虐案件發生，原保護網絡系統是否失靈或有漏接之憾事，監委楊芳婉立案調查。

監委指出，鑑於兒少保護網絡需社政、醫療、警政及司法等單位共同合作，發揮防治作為，方能竟功。司改國是會議決議比照現有「家暴安全防護網」的高危機案件網絡會議，就「重大兒虐案件」研議建構以檢察體系為主導的網絡，強化現行兒童保護機制。

監委表示，司法實務對於虐童者進行追訴，須經合法告訴權人告訴，故常由地方社政機關提告，致社工面臨協助虐童者進行家庭重整的角色衝突；檢察官及早介入，除了發動刑事強制處分程序，應可減緩社工角色衝突的危機。基於檢察官公益代表人角色，如何符合司改國是會議及兒少權法規定，法務部應再檢討。

此外，警政系統處理兒虐案件，原由家防官與偵查隊主責，分別對應社政與檢察系統。新修正兒少權法，於合理懷疑兒少有危險之虞，社政機關得請求員警即時強制進入住宅等處所，且應移送警方並報請檢方處理。內部如何聯繫分工及其處理流程，未來警政署應審慎檢討，並進行在職教育，以杜絕爭議。

監委說，過往保護網絡是由社政、警政與檢察機關各據法令行事，致使兒虐事件初以社政機關為主，判斷是否進行安置或規劃家庭處遇，輔以醫療體系診療醫治及傷勢研判，於符合刑事追訴條件後始由檢警介入。

然而，社政機關對兒少保護的安全評估、分流制度迭經修法，在社政人力不足、專業難以傳承困境，又缺乏檢警的司法強制力作為，造成第一線社工背負難以承受的責任；醫療體系雖有較高機會接觸及發現疑似兒虐案件，但其醫療專業仍多處於輔佐社政研判保護處置的角色，難以彰顯及發揮兒虐防治連結的功能。

監委指出，去年「強化社會安全網」計畫，衛福部重整兒少保護及高風險家庭的分流機制，統一篩派案窗口，按風險程度高低，改以「危機及脆弱家庭」，進行分流服務，然因新舊機制、評估工具轉換，及「兒虐」或「重大兒虐」的社政、醫療、檢警判別標準不一，致使各地運作模式有落差，衛福部應追蹤檢討。

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