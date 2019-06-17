782公斤毒品誤認為419公克輕判 監院促提非常上訴

2019-06-17 13:52

〔記者謝君臨／台北報導〕針對高雄地院疑誤認毒品重量782公斤為419公克，因而輕判2毒犯一案，監察院已通過監察委員蔡崇義、高涌誠所提的調查報告，除審認相關司法機關違失情節外，並針對該案造成的司法不公情事，函請最高檢察署研議提起非常上訴。

報告指出，楊政錦、張慶龍因共同私運純質淨重逾782公斤的第四級毒品鹽酸羥亞胺45包進入台灣，被高雄地檢署起訴；高雄地院審理後，判決楊、張4年及5年10月徒刑，檢察官未上訴。然而，判決書中所記載的運輸毒品淨重，竟均僅為「淨重419.28公克，純質淨重301.62公克」，與起訴書及偵審卷證所認定的782餘公斤有極嚴重的落差。

而後，楊因未上訴而一審判決確定；張則提起上訴，但經高雄高分院以原審「事實認定及主文之諭知，顯有重大違誤」、「已非判決有誤寫、誤算，或其他類此之顯然錯誤可言，且已嚴重影響全案情節與判決本旨」，而罕見認無刑事訴訟法不利益變更禁止原則的適用，撤銷原判決，改判張11年徒刑，較一審判決量刑幾乎加倍，並經最高法院駁回張上訴而全案確定。

監委表示，法院審判案件雖由審判長、受命法官、陪席法官共同評議，然而判決書由受命法官製作，審判主張以受命法官最清楚。本案是於楊政錦部分執行時，才發覺主文沒收有誤，顯見從評議時即以419.28「公克」為基礎，而非實際查扣的毛重1109「公斤」，以此為基礎的量刑，顯有重大疏失。

另，雄檢承辦檢察官收到判決書後，未即時發現判決有「主文錯誤」情事而提起上訴，也有違失。本案因楊政錦及檢察官未上訴而受輕判確定，國家公義受損，雖然高雄地院之後曾於去年4月30日為更正裁定，然而判決「主文」本就無法以誤寫更正，一審逕行更正，仍屬不妥。

監委強調，本案既經審級制度確認一審判決所載的錯誤毒品數量為「誤認」，而非單純的誤寫、誤算，則該判決有關楊政錦的「不當量刑」應如何補救處理，司法機關應參酌司法院釋字第146號解釋意旨，研酌提起非常上訴，抑或其他妥適解決方案，以免因本案歷審判決的量刑矛盾情事，惡化民眾對司法的信賴。

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