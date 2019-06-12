托育準公共化政策缺失 監院促請政院檢討改進

2019-06-12 10:38

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「托育準公共化」等問題，監察委員江綺雯、林雅鋒、陳小紅、王幼玲今召開記者會指出，去年8月「托育準公共化」實施以來亂象百出、政策倉促上路未採取因地制宜措施、也未解決托育量不足及資源分配不均，並有排擠地方政府其他社會福利支出等，監察院促請行政院督促相關部會檢討改進。

江綺雯表示，本案接續2015年監院的專案研究案「托育服務管理及育兒津貼政策之檢討」，面對台灣已成為全球生育率最低國家的事實，托育政策攸關0～5歲100多萬嬰幼兒福祉，內涉國人是否樂婚、願生、能養等問題，對外，更受國際檢視是否落實兒童權利公約規定的兒童五權，基於上述考量，再度啟動調查。

監委調查，為解決少子化問題，行政院於去年8月實施「托育準公共化機制、擴大育兒津貼」政策；該政策立意良善，但規劃期程過於倉促，欠缺與地方政府及民間團體足夠的溝通，且事前未落實資源盤點，再加上地方政府執行人力等相關配套資源均未能到位，貿然推動，導致政策上路後亂象百出，民怨不斷。

此外，政策執行後採滾動方式邊實施邊修正，致地方政府無所適從，且須面對來自民眾、保母及私立托嬰中心業者的抱怨，並出現保母及私立托嬰中心業者等，對於托育公共化及準公共化措施的簽約條文有諸多未明確之條款，及對滾動式檢討方式多有微詞，凸顯行政院托育政策的規劃明顯未盡周延。

監委指出，該政策挹注逾425億元的資源，卻因未依各縣市情況，採取因地制宜的措施，且部分縣市欠缺對服務對象、受益人口及地區資源特性更清楚且細緻資料的掌握，亟待行政院督導所屬及早盤點建置。

監委強調，準公共化托育政策自去年8月實施後，同年8月至12月底所需的經費由中央政府全額補助，今年度則提高縣市自籌經費，勢將加重地方政府財政負擔，甚至排擠其他社會福利服務支出，行政院應研擬規劃因應，確保政策永續。

調查也發現，托育公共及準公共化服務措施及擴大育兒津貼政策，以全體幼童統一適用齊頭式的服務，未將城鄉差距納入考量，欠缺彈性，且未就特殊幼兒照顧提出相對應的協助服務，似不利身障及特殊需照顧的幼兒托育，他們不僅找不到照顧者，且因此增加家庭的照顧負擔，行政院應督導衛福部及教育部研謀對策。

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